Sharon Stone : «Je recherche une relation sérieuse»

Pourquoi Sharon Stone est-elle active sur les sites de rencontres ? Les célibataires peuvent déjà se réjouir car il y a un électron libre qui est à la recherche du parfait «métal».

Après son légère bannissement de l’application Bumble, Sharon Stone est retour et reste active que jamais. Dans une interview pour «Entertainmnent Tonight», la star s’est confiée sur son expérience sur les applications de rencontre.

Sharon Stone a révélé qu’elle est toujours à la recherche de l’amour. «Tout se passe bien, en réalité je m’amuse bien. J’ai rencontré quelques personnes sympas et je me suis fait de bons amis. Je cherche quelqu’un qui veut avoir une relation attentionnée, pleine de compassion et d’amour», a-t-elle déclaré.

Pour l’aider dans sa quête, l’actrice peut compter sur l’aide d’autres célébrités. «Je peux sans hésiter aller voir Sarah Paulson. C’est une amie qui m’est très chère et qui est adorable. Holland Taylor aussi. Je peux aller voir Iliza Shlesinger à coup sûr. Elton [John] et David [Furnish] aussi, c’est sûr», a-t-elle ajouté.

La dernière relation sérieuse de la star remonte à 2014. La star venait alors tout juste de divorcer de l’éditeur Phil Bronstein après six ans de mariage. Sharon Stone a également été mariée avec Michael Greenburg, dont elle s’est séparée en 1990.