Showbiz : Digbeu Cravate évoque ses relations avec Akissi Delta

Acteur et personnages figurante de la série «Ma famille», l’humoriste Digbeu Cravate est revenu sur ces débuts dans le domaine du showbiz. Il aborde aussi ces relations avec la productrice même après la série.

De son vrai nom Zouho Michel Bla, il est connu plus sous le sobriquet de Digbeu Cravate. Il a fait ses débuts à Dimanche Passion émission de la RTI conduit par Barthélémy Inabo. Il faut croire qu’il avait bon flair, vu qu’il a capté l’attention et conquit le cœur de Barthélemy.

Digbeu Cravate est Yacouba de Dacoupleu et pas bété comme certains le pense. Mais n’ayant pas eu une enfance facile, le métier d’acteur et comédien aurait pu tourner au vinaigre quand après le Baccalauréat il a fait un an de maladie sans pourvoir marcher.

Auparavant bon joueur de basket, il voulait faire carrière dans cette discipline, mais par la force des choses, il a viré à la comédie. Pour l’anecdote, il était tellement brouillon qu’un jour il l’ont renvoyé de son dortoir avait-il confié à Yves aymard et ses chroniqueurs.

Récemment invité de l’émission Peopl’Emik de la 3, l’humoriste Digbeu Cravate s’est aussi prononcé sur ses relations avec Akissi Delta, productrice de Ma famille et la grande famille. Il a dit que leur relation était au beau fixe, et qu’il n’y avait pas de souci comme le faisait croire les gens sur les réseaux sociaux.

Il a même affirmé «on a tourné deux sans cachet avec Delta». Et pour renchérir il a même ajouté que «Ma famille» est comme une grande cour, quand tu pars à l’aventure et que tout marches pour toi là-bas faut que tu reviennes avec tes enfants pour leur montrer ou papa a grandi.

Il urgence également de souligner que dans la période de latence, il avait signé avec une maison de production 225 production, maison dans avec laquelle il a fait juste deux ans.