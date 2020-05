Shy’m : ventre plat hyper sexy, elle est sublime avec sa nouvelle coupe de cheveux (photo)

La chanteuse Shy’m a surpris ses fans en publiant une photo d’elle avec sa nouvelle coupe de cheveux ! Détendez-vous ! On est loin de sa chevelure longue et frisée. Sur les clichés postés sur son compte Instagram, la jeune femme apparaît également dans une tenue sexy où elle nous rend toutes jalouses avec son ventre plat !

En effet, après le déconfinement en France, les plannings des salons de coiffure se sont remplis en quelques jours, pour le plus grand bonheur de ces professionnels. Et pour certaines célébrités, ce nouveau souffle de liberté est également synonyme de nouvelle coupe de cheveux !

Si Nabilla ou encore Laurence Boccolini ont passé le cap, c’est aujourd’hui au tour de la chanteuse Shy’m de changer de tête ! Et c’est évidemment avec ses fans que la belle danseuse partage cette coupe de cheveux. Sur son compte Instagram, la jeune femme a tout d’abord publié deux photos d’elle, où on peut la voir en tenue sexy, en short et en crop top, laissant apparaître son ventre extra plat !

On aperçoit aussi sa toute nouvelle coupe de cheveux : elle qui nous avait habitués à ses cheveux courts et frisés ou alors à une chevelure très longue, Shy’m se laisse photographier avec des cheveux lisses, mi-longs, qui arrivent au niveau de sa poitrine. Et la chanteuse a l’air heureuse du résultat.

Dans sa story Instagram, elle a publié une vidéo où on la voit masquée, chez le coiffeur, en train de fredonner une musique. Elle montre à ses abonnés l’arrière de sa tête afin qu’ils s’aperçoivent de la longueur de ses cheveux. «Il m’en faut peu pour être heureuse. Nouveaux cheveux», écrit-elle sur la vidéo. Et ses fans sont unanimes, ils la trouvent tous canon