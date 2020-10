Sidiki Diabaté incarcéré à la Maison centrale d’arrêt de Bamako : une marche pour sa libération

L’affaire entre Sidiki Diabaté et Mariam Sow, a créé le buzz sur la toile. Arrêté pour violence physique sur sa compagne, le chanteur peut compter sur le soutien indéfectible de ses fans.

Selon des médias locaux, après son incarcération, les amoureux de la musique du Prince de la kora se préparent à organiser une marche afin de demander la libération de leur idole.

L’affaire entre Sidiki Diabaté et Mariam Sow, également connue sous l’appellation Mamasita, a créé le buzz sur la toile. En effet, la jeune dame accuse la star malienne de l’avoir battue. Elle a même publié des photos d’elle sur la toile.

«C’est réellement moi sur les photos, mais ces photos datent d’un an. J’ai subi plusieurs violences. J’ai subi plus que ça. Il me frappait avec des rallonges. J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison. Il y a un gars qui me surveillait», a souligné l’ex-compagne de Sidiki Diabaté.

Les autorités maliennes se sont très vite saisies du dossier. Placé en garde à vue, le boss du label Diabateba Music a été conduit à la Maison centrale d’arrêt de Bamako. Le jeudi 24 septembre 2020, le chanteur malien a passé sa première nuit derrière les barreaux.

Loin de la scène musicale, Sidiki Diabaté a eu un message pour Mamasita. «Tu étais comme ma sœur, on partageait ensemble ma joie. Cette image qu’on me donne dans le monde ne devrait pas venir de toi, car je suis loin d’être ce monstre. Je te portais dans mon cœur, mais Dieu est grand», s’est-il exprimé depuis son lieu d’incarcération.

Toumani Diabaté, le père de l’artiste, a apporté son réconfort à son fils. «Tu es un homme et rappelle-toi tout ce que je te disais à propos de certaines situations semblables. Accepte juste ce moment, cela ne fait pas de toi un faible ni un misérable. Mais au contraire, tout cela te permettra de grandir et te servira de leçon», a-t-il conseillé.

Selon des médias locaux, les fans de Sidiki Diabaté ont décidé d’organiser une marche le vendredi 2 octobre 2020. En Côte d’Ivoire, il est également prévu une marche devant l’ambassade du Mali en soutien à Sidiki Diabaté.