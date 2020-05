Sidiki Diabaté : le chanteur malien raconte l’accident qui a failli lui couter la vie

Chanteur, musicien, compositeur, instrumentaliste et producteur malien, Sidiki Diabaté a fait une grosse révélation à ses fans. Le chanteur malien était sujet de moquerie suite à une photo publiée sur les réseaux sociaux. Très touchée par les railleries des internautes, la star originaire du Mali a tenu à confier un secret.

Sidiki Diabaté a publié récemment sur les réseaux sociaux une photo où il est avec King KJ. Mais le chanteur malien a été sujet de moquerie à cause d’un handicap qu’il porte. En effet, la star de la chanson malienne a des doigts amputés. Dans une publication sur sa page Facebook, l’artiste a répondu aux critiques.

«Je tiens à m’excuser d’ores et déjà pour le sujet que je vais aborder au vu de la crise sanitaire et du ramadan, mais je pense qu’il est temps que je m’exprime par rapport à ma photo avec king kj. Je vois depuis deux jours des polémiques autour de cette photo, étant un homme public je me suis juste dit que cela fait partie du jeu», a écrit Sidiki Diabaté.

Poursuivant, l’homme a expliqué qu’il a été victime d’un accident qui a causé une amputation de plusieurs de ses doigts. «Le peu qui, grâce à Dieu, a pu être sauvé est resté sensible et me cause régulièrement des douleurs terribles au point qu’il m’est impossible de porter des chaussures fermées à certains moments», a soutenu Sidiki Diabaté.

Toutefois, l’auteur du célèbre titre Béni a dit qu’il ne se considère pas comme une victime, car malgré ses «multiples handicaps», il continuera de donner de la joie aux mélomanes.