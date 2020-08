Situation politique en Côte d’Ivoire : le message de Debordo à Ouattara

Dans un nouveau post sur sa page facebook, week-end dernier, le chanteur ivoirien Debordo Leekunfa a exprimé son désir ardent de rencontrer le président Alassane Ouattara.

Même si ces appels n’ont pas encore reçu un écho favorable de la part du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, Debordo Leekunfa n’entend pas démordre. C’est ce qu’il faut retenir de son nouveau post sur les réseaux sociaux. Il veut urgemment entrer en contact avec le Président de la République pour une affaire concernant la situation politique qui prévaut actuellement dans son pays, la Côte d’Ivoire.

“Président, écoutez-moi s’il vous plait. Ceux qui vous font négliger mes propos sont des ennemis de cette Côte d’Ivoire. Je n’ai pas besoin de votre argent. Je suis du peuple, je vois et entends tout“, a-t-il écrit. Il dit être fatigué de prêcher dans le desert et souhaite vivement rencontrer le N°1 des Ivoiriens.

Il insiste sur le fait qu’il doit porter des analyses sur la situation politique et donner son message de vision au Président de la République. Le Chef de l’État, Alassane Ouattara sera-t-il sensible à cette énième demande de l’artiste? Les jours à venir édifieront les uns et les autres.