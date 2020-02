Six mois après la mort de DJ Arafat : Carmen Sama, la veuve du Daishikan dans la solitude

Le 12 août 2019, le destin a porté un sérieux coup à Carmen Sama. Ce jour-là, Houon Ange Didier, plus connu sous le nom Arafat DJ, l’homme avec qui elle partageait sa vie, venait de décéder dans un accident de moto. Six mois après ce drame, la mère de Rafna ressent une véritable solitude.

Les Ivoiriens ont eu le cœur brisé le 12 août 2019, suite à la mort brutale d’Arafat dans un accident de circulation. L’ex-star du couper décaler a quitté la terre des hommes au moment où sa carrière connaissait une véritable évolution. Cela faisait dix ans que le fils de Logbo Valentine, alias Tina Glamour, régnait sur la musique créée par feu Douk Saga.

Malheureusement, le Daishikan, qui caressait le doux rêve de remporter un disque d’or avec son album «Renaissance», n’aura pas le bonheur de connaitre cette consécration. Carmen Sama, compagne du «Zeus d’Afrique» a reçu la nouvelle comme un choc. La jeune dame avait du mal à croire que son chéri venait de la quitter à jamais. Celui qu’elle appelait affectueusement son «lion» ne pourra plus l’enlacer ou lui témoigner son amour comme il avait l’habitude de le faire.

Arafat DJ a eu droit à un hommage national. Le gouvernement ivoirien lui a organisé de grandioses obsèques au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Plateau le 31 août 2019. Plusieurs stars africaines, dont Fally Ipupa, Koffi Olomidé, Sidiki Diabaté, Roga Roga, ont effectué le déplacement en Côte d’Ivoire pour saluer la mémoire du père de Maël Houon.

Six mois plus tard, Carmen Sama a du mal à faire son deuil. Il faut noter que l’ex-roi du couper décaler devait convoler en justes noces avec la génitrice de Rafna. À l’occasion de la célébration de la fête de la Saint-Valentin, le vendredi 14 février 2020, Carmen Sama a affiché une grande tristesse. «Bonne fête de la Saint-Valentin mon amour, dans ces moments où je me sens encore plus seule que jamais», a écrit la veuve d’Arafat DJ.