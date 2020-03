«Skuuu» tourne les paroles d’Aya Nakamura, Booba et PNL en dérision (vidéo)

Booba et Aya Nakamura font leurs débuts sur petit écran, dans une série animée : Skuuu. Une série qui mêle punchlines, humour et pop culture.

Aya Nakamura, Booba, Jul et PNL débarquent dans un dessin animé : «Skuuu». Cette nouvelle série va mettre à l’honneur les rappeurs français. Un programme qui mêlera donc humour et punchlines.

Lacrem TV, anciennement baptisée Biscuit Studio a révélé une toute nouvelle série : «Skuuu». Alors que Booba et Aya Nakamura affolent la Toile avec leurs titres et leurs punchlines, «Skuuu» va mettre en scène le rappeur et la chanteuse dans des scènes totalement déjantées.

Outre Aya Nakamura, la série mettra donc en scène différents artistes de l’industrie. Ainsi, Jul, PNL ou encore NOS rejoindront la partie. D’ailleurs, cette petite série animée n’est pas sans nous rappeler «Les Kassos» ou bien encore «Les Lascars».

Pour regarder cette série, rendez vous sur la chaîne YouTube Lacrem TV. Vous y découvrirez alors le premier épisode. Quant aux suivants, même adresse. Le studio prévoit même de lâcher un nouvel épisode tous les jeudis.

«Bah ouais Morray», Booba et Aya Nakamura rejoignent une série satirique. L’épisode 1 débute sur la ligne de PNL. «Pourquoi petite fleur a fané». Ce à quoi une jeune femme lui répond : «Parce que tu les as pas arrosées, Nabil !». La couleur est annoncée. La série tourne en dérision des citations tout droit sorties la crème du rap français.

Chaque épisode se veut plutôt court. Il s’agit de scènes toutes inspirées des plus célèbres rappeurs et artistes français. Ainsi, on y découvre Aya Nakamura en as du volant façon GTA. Celle-ci veut vivre la vie de rêve comme dans son clip «La Dot» et décide de kidnapper son «Djadja». Lorsqu’un policier l’appelle «Kayak Nakamura» (à l’instar de Kev Adams), la chanteuse part au quart de tour. Elle sort alors une kalash et tire à balles réelles.

On y voit aussi Booba, faisant des «roues arrières» lors d’une compétition nommée «fesses de daronne», non sans nous rappeler sa punchline dans «Générations assassin». Le format est donc de 3 minutes, avec un ton très léger et décalé. Même si cela semble très satirique, ça n’en reste pas moins bienveillant et humoristique.