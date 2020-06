Societé : l’influence des androïdes connectées sur les couples

L’internet fait partie de notre quotidien. Et une fois qu’on en a compris le fonctionnement, on peut exploiter toutes les potentialités de cet univers : s’informer, communiquer avec ses amis, faire ses achats en ligne. Une ouverture au monde qui permet de rester connecté avec les autres et avec le mouvement de la vie. Mais comment les couples vivent –ils cette technologie.

«Je ne suis pas encore sous le toit d’un homme. J’utilise whatsapp et messenger de facebook comme je veux. Je n’ai pas une heure pour me connecter. Quand je m’ennuie tard la nuit, je me connecte. Mais je sais qu’avec un homme vraiment dans ma vie, je ne peux plus me connecter n’importe comment, n’importe quand et particulièrement en sa présence car je suis sensée discuter exclusivement avec mon partenaire en ligne au delà d’une certaine heure.» nous confie Rachida.

L’amour, androïdpriorités

L’introduction des nouveaux objets connectés dans les foyers ou relations vient réinterroger la relation conjugale. Avec les objets nomades, le couple doit faire face à un individualisme connecté. Ils amplifient notamment la privatisation des territoires dans l’espace domestique semblant de ce fait affecter la conversation conjugale.

«J’étais avec une fille et je peux dire c’est à cause de facebook et dans une certaine mesure de whatsapp que la relation n’a pas évolué. Elle est dans des groupes de discussions qui font l’apologie de «quitte le si l’homme ne peut pas te faire ceci, si l’homme ne peut te faire cela». . J’en parle parce que pour savoir ce qu’elle lit, j’ai intégré la plupart de ses groupes. Elle est tout le temps en ligne. Derrière la moto, entrain de manger, toujours le portable en main. Si elle n’a pas de forfait actif, c’est des disputes à n’en point finir quand elle est avec toi. J’ai essayé de voir ses fréquentations sur whatsapp, c’est pour la plupart des hommes. Je n’ai pas pu supporter ce rythme j’ai du la laisser. Tu parles tout temps mais on ne t’écoute pas. Je pense que la mauvaise utilisation des portables divisera de plus en plus les couples avec le temps qui court.» se désole Michaël.



À travers une enquête, nous avons constaté que les technologies de l’information et de la communication (TIC) peuvent certes avoir un impact négatif sur la relation de couple. Mais peuvent a contrario venir renforcer la relation en donnant entre autres une nouvelle place à l’écrit dans la communication conjugale.



«J’ai un homme dans ma vie. On n’est pas tous les jours ensemble. Je ne me connecte pas après 22heures. Mais si je le fais et il m’interpelle, des fois avant même qu’il ne m’interpelle, je fais systématique capture d’écran pour lui montrer ce que je fais en ligne. C’est une question de bonne foi et de sincérité. C’est par le biais de whatsapp que, la plupart de mes clientes me contacte. C’est en quelque sorte un outil de travail pour moi. Je n’ai rien à cacher. Et c’était au début mais aujourd’hui, la confiance installée c’est encore plus relaxe. Il faut apprendre à instaurer la confiance dans ses relations quand on est en relation avec une bonne communication. Et d’ailleurs j’utilise très peu les réseaux sociaux à titre privé.» avoue Oyéyèmi. Elle file le presque parfait amour avec une utilisation responsable et limitée des réseaux sociaux.

Des différences apparaissent toutefois selon les types de couples : fusionnels, individualisés et numériques. Tous ne vivent pas et ne gèrent pas les objets connectés de la même manière. L’emploi des appareils mobiles peut être soit profitable soit nuisible à la relation de couple.

Ce qu’il faut savoir

Un bon usage des appareils mobiles peut être bénéfique à la relation de couple. Par exemple, durant les périodes de la journée où ils ne sont pas ensemble, certains conjoints s’en servent pour communiquer.Un mauvais usage des appareils mobiles peut fragiliser la relation de couple. Par exemple, certains sont constamment sur leur appareil mobile, ce qui réduit le temps et l’attention qu’ils peuvent accorder à leur conjoint.nous confie AlineCertains prétendent qu’ils peuvent très bien avoir une vraie discussion avec leur conjoint tout en étant sur leur appareil mobile. La sociologue Sherry Turkle appelle cela. Manifestement, le prétendu talent à être multitâche n’est pas précisément une vertu. En réalité, dit-elle,pense Sarah.



Ce qu’il faut retenir

L’usage que vous faites des technologies numériques peut soit renforcer soit détériorer votre relation de couple.

Conseils pratiques

Fixez-vous des priorités

Discerner quelles sont les choses les plus importantes. Demandez-vous : Le temps et l’attention que mon conjoint et moi accordons à nos appareils électroniques nous volent-ils le temps et l’attention que nous devrions nous accorder l’un à l’autre ? Que c’est triste de voir un homme et une femme sur leur smartphone alors qu’ils dînent au restaurant.



Deux individus ensemble, mais chacun le nez dans son appareil électronique ! Il ne faut pas devenir esclave des outils numériques et oublier le plus important : notre relation de couple.

Fixez-vous des limites

Si possible, laissez le travail… au travail

Parlez avec votre conjoint de votre usage des appareils mobiles

Demandez-vous : Puis-je me réserver un moment précis pour lire mes messages non urgents et y répondre, plutôt que de les traiter impulsivement à mesure qu’ils arrivent ? Il est plus pratique de mettre mon téléphone en mode silencieux et de répondre aux messages plus tard, à un moment qui s’y prête davantage. C’est rare qu’un appel ou un e-mail soit urgent au point de réclamer une réponse immédiate.Il y a un temps fixé pour tout. Posez-vous ces questions : « Mon travail me suit-il chez moi et s’incruste-t-il dans ma vie privée par l’intermédiaire de mon smartphone ? Si c’est le cas, quelles conséquences cela a-t-il sur ma relation de couple ? Qu’en dirait mon conjoint ?Les appareils mobiles offrent la possibilité d’être au travail en permanence. Il faut faire l’effort pour arrêter, quand vous êtes avec votre partenaire, de ne pas regarder à tout bout de champ mon smartphone et de traiter des questions de travail.Parlez avec votre conjoint de l’usage que chacun de vous fait des appareils mobiles et, si nécessaire, des changements à opérer. Dans la franchise et la sincérité l’un envers l’autre, il faut discuter de l’utilisation, du temps passé sur les objets.L’outil numérique doit être votre serviteur, pas votre maître.