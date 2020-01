Soleil FM, la voix qui manque

En ce début d’année, pour le premier exercice de l’éditorial de 2020, au-delà de tout ce que vous aviez déjà entendu comme vœux, je vous recommande le grand classique de l’icône littéraire, Victor Hugo, à travers son poème : ‘’Je te souhaite’’. Le chemin pour sortir de nos turpitudes, est bien balisé.

Et c’est fort de cet état d’esprit que je pense particulièrement en ce début d’année à mes confrères de Soleil FM et au président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac).

Mais en dépit des convenances désuètes, à toi Jérôme Kassa et à toute ton équipe de professionnels dont les fulgurances sont de plus en plus rares dans ce métier où c’est le nivellement par le bas, soyez donc fiers.

Soyez donc fiers Saturnin Djossou, Vahid Codjia, Virgile Ahouansè, Joël Tchogbé… Soyez donc fiers Nelie Dodjinou, Halilathou Dramane, Jocelyne Zossougbo, Bénédicta Veracruz…

Soyez donc fiers Ulrich Attindéhou, Patrice Avalla, Gabin Azoman, Alphonse Moïse Soudé…

Soyez donc fiers Belhassen Belco Boukari, Ismaël Mima Sikirou, François Fanou, Ignace Aoubré Cyr Adjadémè… Soyez donc fiers Rigobert Dansikpè, Léopold Nouatin, Jules Agbodjanto, Martial Dossou, Rogatien Hontontodé…

Soyez donc fiers Esther Hounkpèvi, Mohamed Abassi, Antonin Labintan, Edgard Gnacadja, René Tatu… Soyez donc fiers Ghislain Agbahoungba, Georges Kponou, Mohamed Liamidi, Essi Délali, Julien Bèlogoun, Nanzirou Sidi Ali,

Rachidath Adéromou…

Soyez donc fiers, car pendant six ans, en tant que journalistes ou techniciens, vous avez servi le Bénin y compris la ‘’Rupture’’ sans oublier son candidat Patrice Talon. J’étais présent et témoin oculaire quand le mercredi 16 mars 2016, au premier jour de la campagne du second tour de la présidentielle de 2016. Ce jour-là devant un aéropage de personnalités de sa coalition dont Sébastien Ajavon, il y a eu un cocktail de mise en route avant le premier meeting au stade de Grand-Popo.

Il sonnait 8 h 20 à l’hôtel ‘’Popo Beach’’ de Grand-Popo, quand Patrice Talon, a souhaité que ce cocktail soit ouvert à tous (personnalités, journalistes et les agents de sa sécurité). Lors des salutations d’usage, à l’endroit de l’équipe de Soleil FM et de Sikka TV, il vous a dit «MERCI pour le travail abattu».

En son temps, l’actuel chef de l’Etat, ostracisé par l’ORTB, n’a eu entre autres comme bouées de sauvetage médiatiques, des chaines privées dont Soleil FM et Sikka TV. Même si l’eau a coulé sous le pont, devoir de mémoire oblige… Soyez donc fiers que votre professionnalisme témoignera davantage pour vous comme des greffiers des événements qui ont su faire les procès-verbaux des faits sociaux ou politiques.

Soyez donc fiers pour service professionnel rendu à la Nation même si votre existence personnelle, a pris un grand coup avec cette décision de la Haac. Soyez donc fiers même si on est désormais en présence d’une logique à double entrée soit avec le musèlement des moyens de communication de masse (comme c’est le cas de Soleil FM) soit par une très forte censure.

Soyez donc fiers que certains aient cru que la mise en scène de leur puissance devrait être sans borne. Après la Nouvelle tribune, le spectacle des représailles contre certains médias continue. Soyez donc fiers, même si le souci d’autres, c’est de clouer davantage un média déjà supplicié par le brouillage en étalant aux yeux de tous, en place publique donc, l’éclat de leur pouvoir.

Soyez donc fiers que ce qui aurait pu se faire dans la profondeur et l’obscurité par Les zélotes des temps anciens, se fait à visage découvert. Soyez donc fiers que votre professionnalisme mérite qu’on ‘’jette’’ une ‘’bombe’’ sous les pieds des chevaux du carrosse d’un archiduc comme Soleil FM.

Soyez donc fiers que les preuves matérielles des correspondances entre Jérôme Kassa, le directeur de ladite radio, Mama Agueh, l’ex secrétaire général de notre institution de régulation, et le président Prosper Moretti, existent et ont été d’une grande utilité pour mieux comprendre ce dossier Soleil FM.

Soyez donc fiers…

Au regard des qualités intrinsèques du président Moretti, ( et c’est pour cela que je disais que j’ai une pensée pour lui), pour le moment je doute qu’il existe un rapport particulier tel que l’on puisse suspecter la thèse d’une ‘’procédure bâillon’’ ou la mise en œuvre d’une procédure d’influence à type de manipulation ? Je doute encore en attendant…

Par Titus FOLLY