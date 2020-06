Somalie : quel regard peut-on porter sur les 60 années  d’indépendance des Somaliens ?

Dans quelques heures les somaliens vont commémorer la date d’anniversaire de leurs autonomie. Afin de mieux comprendre l’importance de Cette célébration l’équipe de Benin24 tv,vous propose de revenir sur l’histoire de ce pays depuis les années 60 à nos jours.

1960- 2020, Il y a donc 60 ans, que la République de Somalie était proclamée. Le 26 juin 1960 l’ancien protectorat britannique du Somaliland obtenait son indépendance. Cinq jours plus tard, le premier juillet, c’est au tour de la Somalie italienne. Et dans la foulée, ce premier juillet 1960, les deux pays fusionnent. Malheureusement l’ambition d’une grande Somalie unie sera rapidement confrontée à certains maux.

En effet, le 1er juillet 1960, l’union des deux jeunes Etats du Somaliland au nord et de la Somalie au sud est proclamée dans la liesse. La République de Somalie est née.

A peine les indépendances proclamées, le mouvement pan-somalien semble ainsi commencer à se concrétiser :«l’idée était ensuite de réunir Djibouti, la région de l’Ogaden en Ethiopie ainsi que le nord-est du Kenya, dont les populations sont majoritairement somalies.» souligne Rfi.

Mais assez vite, l’union entre l’ex-protectorat britannique du Somaliland et l’ex-Somalie italienne montre ses limites. Au centre des désaccords, des divergences sur l’organisation politique, administrative ou juridique. Les différences de cultures issues des deux colonisateurs aussi. Et alors que le pouvoir se déplace à Mogadiscio, capitale du sud, les Somalilandais se sentent marginalisés.

Mieux, Avec les années, la corruption, les guerres claniques, la rébellion jihadiste et l’effondrement de l’Etat plongent la Somalie dans le chaos et la violence. En revanche, au nord, le Somaliland, bien qu’extrêmement pauvre, connaît la paix et une relative stabilité.

En 1991, le Somaliland proclame son indépendance mais n’est pas reconnu par la communauté internationale. Aujourd’hui, nord et sud ont toujours des relations antagonistes. Soixante ans après l’indépendance, le grand projet d’union nationale est au point mort.