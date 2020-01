Sommet de Berlin sur la Libye : «Un pas important pour la paix», selon le Général Sékouba Konaté

Les participants à la conférence internationale sur la paix en Libye, tenue ce dimanche 19 janvier 2020 en Allemagne, ont pris d’importantes décisions à l’issue de leurs travaux. Ils se sont tous mis d’accord sur «un plan de règlement universel» du conflit qui déchire le pays depuis quelques années.

«Tous les participants aux pourparlers se sont engagés à ne pas aider les parties en conflit. Il s’agit d’une aide militaire, de livraisons d’armes. On respectera ainsi l’embargo [prévu par la résolution 1970 du Conseil de sécurité de l’Onu, ndlr] et le cessez-le-feu», a annoncé la chancelière Angela Merkel.

Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, l’ancien président de la Transition guinéenne, qui suit de très près l’évolution de la situation sur le terrain, s’est réjoui du dialogue inclusif, serein et constructif entre les parties libyennes et la communauté internationale. Pour le Général Sékouba Konaté, «l’accord conclu à Berlin est un pas important vers la sortie de crise».

L’ancien haut représentant de l’Union africaine (UA) pour l’opérationnalisation de la Force africaine en attente (FAA) s’est félicité de la mise en place du comité de suivi des résolutions et recommandations de la réunion de Berlin et a encouragé tous les acteurs à divers niveaux à œuvrer pour le respect des décisions ainsi prises, afin de consolider le cessez-le-feu et aller vers une solution politique.

«Ces engagements sont importants. Ensemble, la paix est possible en Libye. J’encourage la communauté internationale et l’Union africaine à poursuivre leurs efforts pour parvenir à une paix durable», a-t-il fait observer.

Le jeudi 1er août 2019, à l’invitation du maréchal Khalifa Belqasim Haftar, l’homme fort de l’Est de la Libye, patron de l’Armée Nationale Libyenne (ANL), l’ancien chef de l’Etat de la Guinée s’est rendu à Benghazi, à l’Est de la Libye, pour une visite humanitaire. A cette occasion, il a visité plusieurs camps de réfugiés.

Comme quoi, il y a une vie après le pouvoir. Père de la démocratie guinéenne, le Général Sékouba Konaté reste attacher à la paix.