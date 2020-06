Sommet du G5 Sahel : les grandes décisions prises par les africains face à la crise libyenne

Les dirigeants du G5 sahel se sont rencontrés ce mardi 30 juin 2020 en marge d’un sommet à Nouakchott. A l’occasion de cette séance de travail, plusieurs grandes mesures ont été adoptées.

En présence d’Emmanuel Macron , les dirigeants du G5 Sahel ont salué les progrès effectués depuis six mois au sein de l’organisation : «renforcement de Barkhane, succès militaires dans la zone des 3 frontières, améliorations au sein du G5 Sahel depuis la mise en place d’un état-major commun», évoque Rfi.

« Les efforts se poursuivent, les progrès sont significatifs mais restent insuffisants », a concédé Mohamed Ould Ghazouani.

Le président mauritanien n’a pas non plus omis de lister ses inquiétudes, notamment la crise en Libye qui s’étend et qui, selon lui, pourrait nourrir les groupes armés et le « fléau terroriste».

Par ailleurs , dans leur communiqué final, les dirigeants se sont aussi engagés à renforcer la judiciarisation des zones de conflit, c’est-à-dire la lutte contre l’impunité. Un point sur lequel le président du Conseil européen Charles Michel et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres ont particulièrement insisté, soulignant au cours de la conférence la nécessité de faire respecter les droits humains.

Pour finir , Antonio Guterres a également souhaiter un renforcement de la Minusma.