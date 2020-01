Sonacop : le Parlement demande la privatisation de la société

Face à la crise qui secoue la Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Sonacop), la représentation nationale a recommandé la privatisation de la société d’Etat. Car selon les députés de la 8ème législature «L’État ne fait pas du commerce». Donc il faudrait laisser «le commerce aux commerçants».

C’est lors de la plénière du jeudi 09 janvier dernier consacrée aux questions au gouvernement, que les parlementaires ont formulé cette proposition. Les députés, après les explications du ministre de l”industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman sur la crise que traverse la cette société, ont le désordre et l’impunité constatées à la Sonacop.

La privatisation reste la seule solution, selon eux, pour sortir cette société d’Etat en proie à des crises depuis plusieurs mois. «Des structures de l’État et même des collectivités voulant s’approvisionner en carburant ont payé des tickets de la SONACOP contre de la liquidité.

Après, le produit n’est plus disponible au niveau des stations-services. Que vont devenir ces tickets valeurs ? Où est passé l’argent ? Et qui va prendre les tickets et payer aux structures concernées», se sont interrogés les députés.

Le gouvernement pourrait prendre en compte cette recommandation des parlementaires et lancer un appel d’offres pour la sélection d’un privé pour la gestion de la Sonacop.