Sophie Coste : la chroniqueuse de TPMP fait sensation dans une décolletée laissant une vue imprenable sur ses seins (photo)

Sophie Coste, la chroniqueuse de TPMP a sa manière de profiter du déconfinement et l’a montré sur Instagram. La jeune femme a rendu un vibrant hommage au déconfinement ce dimanche 31 mai s’affichant dans un maillot de bain prenant un peu de soleil et d’une crinière savamment décoiffée.

Sophie Coste, a une plastique d’enfer qui ne laisse personne indifférent. Et ce dimanche 31 mai, la chroniqueuse de TPMP en a encore donné plein à la vue pour rendre hommage au déconfinement en publiant un cliché ensoleillé pour le plus grand bonheur de ses fans.

Depuis la plage de Porquerolles, la chroniqueuse prend la poste vêtue d’un maillot de bain dévoilant gracieusement un sublime décolleté, provoquant de nombreuses réactions passionnées dans l’espace de commentaires : «Notre très belle Sophie !», «Le paroxysme de la beauté !», «Tu es vraiment sublime et canon et très charmante et très irrésistible» s’emballent ses admirateurs. «Rien que ça ? Merci !» Répondra t-elle d’ailleurs avec humour.

Tous ont également hâte de la retrouver aux côtés de Cyril Hanouna : «Magnifique ! Hâte de te retrouver dans TPMP», «C’est dur de ne plus vous voir chez Baba. Triste», «Moi franchement tu me manques chez Baba» se languissent certains, «Ça me manque aussi. Les équipes tournent. Bientôt» leur répond leur idole, pleine d’espoir. Comme l’écrirait volontiers le poète Lamartine : «Un être vous manque, et tout est dépeuplé»…