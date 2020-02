St Valentin : 5 idées pour faire plaisir à votre partenaire si vous n’avez pas un portefeuille lourd

Ça y’est, nous y sommes encore une fois, la Saint-Valentin un moment pour montrer à cette personne très spéciale dans votre vie combien vous vous souciez d’elle et beaucoup de gens s’y préparent.

Cependant, certains amoureux qui voudraient faire du 14 février une journée mémorable pour leurs partenaires peuvent ne pas avoir d’argent pendant la célébration de cette fête de l’amour.

Voici quelques idées qui nécessitent peu ou pas d’argent pour que votre bien-aimé se sente spécial.

1- Cuisinez pour votre partenaire

On dit que le chemin pour atteindre le cœur de l’homme passe par son estomac. Cuisinez avec les ingrédients que vous avez à la maison, invitez votre partenaire et servez-le le mieux possible. N’oubliez pas de cuisiner avec amour. Rien ne vaut ça.

2- Faites une promenade

Imaginez-vous entrain de marcher main dans la main avec votre amoureux sur la plage ou tout autre lieu d’intérêt. Vous et votre partenaire discuterez de sujets d’intérêt. Votre amour l’un pour l’autre passera de 100 à 1000.

3- Ecrivez un poème

Utilisez des mots pour dire à votre partenaire tout ce que vous n’avez pas pu dire depuis un moment. Dites-lui comment son sourire vous fait vous sentir bien. Faites-lui savoir ce que vous ressentez quand il vous embrasse.

Faites savoir à votre partenaire à quel point vous êtes heureux de l’avoir dans votre vie. En bref, écrivez un poème d’amour pour votre partenaire. Veuillez ne pas copier depuis google. Écrivez simplement ce qui vient de votre cœur.

4- Restez éveillé toute la nuit

En 2020, la Saint-Valentin tombe un vendredi. Vous pouvez passer la nuit à discuter au téléphone ou au lit ensemble. Parlez de tout ce qui vous vient à l’esprit, mais assurez-vous de vous dire ce que vous ressentez avant la fin de la conversation.

5- Soyez compétitif

Si vous pouvez jouer à des jeux vidéo ou à tout autre jeu que vous apprécierez tous les deux, devenez compétitif. Si un partenaire ne peut pas jouer, c’est une excellente occasion d’apprendre à l’autre à jouer. Ensuite, vous pouvez rivaliser d’amour.