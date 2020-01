Steve Mounié, comme un phénix

Le Bénin a connu plusieurs générations de joueurs qui ont marqué leur temps. C’est le cas de Moussa Latoundji, Amadou Moudachirou, Razak Omotoyossi, Laurent Djaffo, Oumar Tchomogo ou encore Stéphane Sessegnon. La nouvelle génération de joueurs est portée par l’international béninois Steve Mounié qui évolue dans un championnat où les fanatiques adorent betfirstcasino.be. Actuellement joueur le plus cher de l’histoire du football béninois, il écrit son histoire à 25 ans. Sa jeune carrière est composée certes de hauts et de bas comme tout joueur, mais le natif de Parakou comme un phénix renaît toujours de ses cendres. À la découverte de Steve Mounié, la perle du football béninois.

Qui est Steve Mounié ?

Il a vu le jour à Parakou au Nord du Bénin. Dès l’âge de 4 ans, il s’est envolé pour la France. Il a fait ses débuts dans le football avec le club de sa région Perpignan Football Club. Il a joué plus tard au FC St Assiscle puis à l’ASC Las Cobas avant d’être repéré par les recruteurs du Montpellier Hérault Sport Club à l’âge de 14 ans.

Il intègre le centre de formation de la paillade au cours de la saison 2009-2010. Il signa son premier contrat professionnel en 2014 et sera mise à disposition de l’équipe réserve. Il fit plusieurs années avec Montpellier et marqua la moitié des buts du club avec son compatriote Joris Ahlinvi entre 2012 et 2016.

Très peu utilisé à la paillade, il fila en prêt au Nîmes Olympique au cours de la saison 2015-2016. Il s’est illustré en Ligue 2 française avec notamment 11 buts et 5 passes décisives en 32 matchs. Il a permis au club de se maintenir. Revenu de prêt, Steve Mounié a émerveillé plus d’un lors de la saison 2016-2017. Il a marqué 14 buts en 35 matchs en Conforama Ligue 1. Il a marqué contre de grands clubs en l’occurrence Bordeaux, Marseille et l’OGC Nice.

Meilleur buteur Africain de Ligue 1 cette année, il est devenu le joueur le plus sollicité du mercato estival en 2017. Finalement, il va partir pour Huddersfield pour 13 millions d’euros faisant de lui le plus gros transfert de Montpellier et le joueur le plus cher de l’histoire du football béninois.

Avec Huddersfield Town en Premier League Anglaise, il a marqué 7 buts en 28 matchs notamment un doublé contre Crystal Palace à la première journée. Il a été sérieusement dérangé par les pépins physiques cette saison 2017-2018. La saison suivante, il a marqué deux buts en 31 matchs en Premier League. Huddersfield est relégué par la même occasion. Cette saison, en deuxième division, Steve Mounié est à 3 buts en 14 matchs.

Steve Mounié en équipe nationale !

Steve Mounié a honoré de sa première sélection en 2015. Il compte aujourd’hui 25 sélections pour 7 buts dont un triplé en amical face à la Mauritanie. Il a notamment pris part à la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec le Bénin au pays des Pharaons d’Égypte. Il est aujourd’hui l’attaquant vedette de l’équipe béninoise malgré son mutisme quelques fois devant les buts adverses.

Steve Mounié comme un phénix

Resté très discret à la CAN en Égypte, Steve Mounié assez décrié vivait jusque-là une situation compliquée en club. Très peu utilisé en club et son rendement peu satisfaisant, il était sur le départ dès cet hiver. Mais l’ancien joueur des crocodiles s’est réveillé le 16 Décembre contre Nottingham Forest.

Steve Mounié a scoré quelques jours plus tard face à Blackburn Rovers puis Stoke City. En 4 journées, Steve Mounié a marqué 3 buts et reprend donc la confiance en lui. Il a par son dernier but face à Stoke City dépassé sa statistique exécrable de la saison écoulée.

Le talent de Steve Mounié est indéniable. Il est sans l’ombre d’un doute l’espoir du football béninois et serait le cadre de cette équipe au départ de Stéphane Sessegnon et les cadres actuels de l’équipe. Parfois critiqué, l’ancien Montpelliérain traverse une mauvaise passe dans sa jeune carrière.

Mais comme le phénix, l’ancien buteur de la Ligue 1 française saura se relever et être à nouveau prolifique. Alors qu’il est toujours sous contrat avec le club anglais, il pourrait quitter en cas d’une meilleure offre. Nîmes Olympique serait revenu à la charge mais le Schalke 04 est également intéressé par le profil de l’attaquant béninois.