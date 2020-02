Steven Spielberg : sa fille se lance dans le porno

Mikaela Spielberg, la fille adoptive de Steven Spielberg et Kate Capshaw se lance dans l’industrie du porno. Après s’être secouée par de sérieux troubles : anorexie et alcoolisme entre autres, sa nouvelle vocation inquiète ses parents adoptifs.

En effet, la jeune femme de 23 ans semble s’être stabilisée en annonçant à ses parents qu’elle se lançait dans l’industrie de la pornographie.

Elle compte réaliser, produire et jouer dans des films pornos. Un ami de la famille témoigne au magazine Sun: «De l’extérieur, Steven et Kate, qui sont les parents les plus évolués au monde et aiment leurs enfants plus que de raison, ont toujours soutenu Mikaela et ils essaient de la comprendre. Mais de toute évidence, ils sont gênés par sa soudaine annonce publique de se lancer dans le monde des travailleurs du sexe».

La jeune fille a expliqué vouloir «satisfaire d’autres personnes tout en se sentant bien dans sa peau». En attendant de recevoir sa licence de travailleur spécialisé dans le sexe, elle poursuit ses activités sur son compte Instagram ainsi que sur une application payante.