Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid s’impose face à l’Atlético Madrid aux tirs au but

Le Real Madrid a remporté ce dimanche la Supercoupe d’Espagne, disputée en Arabie Saoudite, aux dépens de l’Atletico Madrid.

Respectivement tombeurs du FC Valence et du FC Barcelone en demi-finales, Merengue et Colchoneros ont dû se départager aux tirs au but après un score nul et vierge au bout de 120 minutes de jeu.

Lors de la séance fatidique, remportée 4-1 par la Maison Blanche, Saul Niguez et Thomas Partey ont manqué leur tentative. Le Real Madrid gagne la compétition, disputée pour la première fois dans un format à quatre équipes, pour la onzième fois de son histoire et succède au palmarès au FC Barcelone.