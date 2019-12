Supposé parrainage de l’Age du Hcbe : le Ministère des affaires étrangères et de la coopération réagit

Le Haut conseil des Beninois de l’extérieur (HcBe-Monde) organise une Assemblée générale extraordinaire les 28 et 29 décembre prochains. Contrairement à l’information qui circule sur les réseaux sociaux et à la «Une» de certains journaux, le Ministre Aurélien Agbénonci ne serait ni de près ni de loin associé à cet événement. C’est ce qu’il faut retenir du communiqué de presse rendu public ce jeudi 26 décembre 2019 et signé du Secrétaire général du Ministère, Hervé Djokpé.

Il ressort de l’information qui circule sur les réseaux sociaux et dans les médias que l’Assemblée générale extraordinaire du Haut conseil des Beninois de l’extérieur (HcBe-Monde) serait placée «sous le haut parrainage du Ministre Aurélien Agbénonci».

A travers son communiqué de presse, le Ministère des affaires étrangères et de la coopération (Maec) se démarque de cette information et précise que le Ministre ne lui apporte aucune forme de caution.

Selon le communiqué, il s’agit d’un acte qui n’a jamais fait l’objet d’aucun «accord préalable» du Ministère encore moins d’une concertation avec ses services compétents.

Ainsi, il demande instamment aux organisateurs de retirer l’image du Ministre Aurélien Agbénonci et les attributs du Gouvernement de tous les spots et autres visuels diffusés dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, souligne le communiqué, le Ministère reste disponible pour travailler avec toutes les associations qui se conforment aux lois et règlements de la République et aux usages en la matière.