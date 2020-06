Supposée arrestation de deux citoyens pour publication de fausses photos de Talon à l’église : pure intoxication !

Des publications ont circulé sur les réseaux sociaux entre le jeudi 25 juin et le vendredi 26 juin faisant croire que des personnes ont été arrêtées et ont été présentées au procureur de Cotonou pour avoir publié sur les réseaux sociaux de supposées photos de Patrice Talon dans une église. Mais en réalité, des personnes ont-elles été arrêtées et présentées au procureur de la République près le tribunal de Cotonou après publication sur les réseaux sociaux de présumées photos de Talon dans une église ? Faux ! C’est ce qu’il convient de retenir des recoupements faits par le site d’information Banouto auprès de certaines sources judiciaires à Cotonou.

Du jeudi 25 au vendredi 26 juin 2020 une fausse information a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Son contenu le voici : « Deux individus viennent d’être interpelés et présentés au procureur de la République près le tribunal de Cotonou ce matin pour avoir publié des photos d’un présumé chef de l’État dans une Église. Ces individus selon nos recoupements sont des administrateurs de fora. Je viens donc par la présente rappeler nos amis à vérifier leur publication et aussi inviter les administrateurs à prendre leur responsabilité. La loi est dure mais elle reste la loi.»

Selon nos sources aucune personne n’a été arrêté ni présenté au juge dans une quelconque affaire de publication de supposées photos du président Patrice Talon dans une église.

Pour rappel, de supposées photos d’un homme habillé en soutane et assis dans une église de Christianisme Céleste en compagnie de deux policiers avaient circulé sur les réseaux sociaux accompagné d’un enregistrement sonore qui a signalé qu’il s’agit de l’actuel locataire de la marina.