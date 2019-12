Supposée «déstabilisation de la Côte d’Ivoire» : l’émouvant appel à la paix de Mgr Kutwa à Ouattara

Ce lundi 30 décembre 2019, le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara et son épouse ont pris part à la Cathédrale Saint-Paul d’Abidjan, à une messe pour la paix. A cette occasion, le père célébrant Mgr Jean-Pierre Kutwa a invité le Chef de l’Etat ivorien à œuvrer pour la paix dans l’intérêt supérieur de la Nation.

La situation très critique qui prévaut actuellement en Côte d’Ivoire ne laisse indifférente aucune couche la population. Dans son homélie ce lundi, le père célébrant Mgr Jean-Pierre Kutwa se dit très préoccupé par les derniers événements qui risquent de plonger la Côte d’Ivoire dans une nouvelle crise comme par le passé. Et pour ne pas en arriver là au grand dame des populations, il lance un appel vibrant à tous les protagonistes pour l’apaisement de la crise et la réconciliation des filles et fils de la Côte d’Ivoire.

« Je lance ici un appel solennel à tous les va-t-en-guerre les dans tous les partis politiques : désarmez vos cœurs ! Au nom de Dieu qui nous a tous créés, désarmez vos cœurs pour l’habiller au manteau de l’humilité, du pardon et de la paix », a-t-il exhorté. Cette réconciliation passe aussi par la libération des personnalités proches de l’ancien Chef du parlement Guillaume Soro arrêtées récemment dans la supposée «affaire de déstabilisation du pays».

«Comment briser la dynamique de défiance qui prévaut actuellement? Ne te laisse pas ronger par le désir de vengeance. Ne te laisse pas déstabiliser par la rancune. Sinon tu y laisseras ton âme. Comprends tes ennemis. Aime-les. Un petit geste de solidarité peut rallumer une espérance. Je rêve d’un moment où nos grands leaders s’asseyent et s’écoutent. Monsieur le Président, je vous supplie de faire sortir de prison ceux qui ont été arrêtés dernièrement. La paix est chemin d’espérance, chemin d’écoute, chemin de réconciliation », a insisté le Cardinal Jean-Pierre Kutwa.