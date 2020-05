«Sur la Terre, tout est joli» : cette adorable petite fille fait fondre tous les coeurs

À partir de lundi en France, les choses vont changer. Il faudra faire attention bien évidemment et surtout respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociale pour éviter au maximum de devoir peut-être être reconfinés plus tard. Nous avons tous besoin de douceur, d’espoir et la leçon de philosophie de cette fillette a ému de très nombreux internautes cette semaine.

Dans une vidéo partagée sur Instagram par de nombreuses personnes connues ou non, dont Camille Lellouche, David Hallyday ou encore Ingrid Chauvin une petite fille très attendrissante parle de la vie.

Une séquence toute simple, avec des mots qui font du bien et une grande candeur. Dans une vidéo de seulement 55 secondes, elle nous rappelle pourquoi la vie est belle et importante. Pourquoi il faut en profiter.

«On ne voit plus la vie quand on meurt. C’est un peu triste. Il faut en profiter de la vie. La vie, c’est joli, c’est beau. On peut voyager, chanter, rigoler, dit-elle avec sa voix d’enfant innocent. Sur la Terre, tout est joli. Les princesses, les reines, les diamants, les chansons douces, les bébés… Tout ça c’est chouette. Du coup, il faut en profiter»

Dans un joli pyjama rose avec des petites souris, elle parle jusqu’à ce que son papa lui demande si elle veut un cookie. Beaucoup d’internautes ont été attendris par les paroles de la fillette. Camille Lellouche a notamment indiqué : «Cette pureté, cette sensibilité, cette intelligence et cette aura me rassure tant ♥️ Merci petite fille, je me sens beaucoup mieux».

Découvrez ci-dessous cette tendre vidéo. La vie il faut en profiter et pour cela il faut faire attention pour nous, pour les autres. Prenez soin de vous, de vos proches et de la planète, qui nous permet de profiter de la vie !