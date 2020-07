Surprenant ! Uniquement des femmes, désignées pour arbitrer la finale de la coupe Ukraine

Le mercredi 08 juillet prochain à 20 h 30, la coupe Ukraine va connaître son vainqueur avec une rencontre opposant l’équipe de Dynamo Kiev à celle de Vorskla Poltava. À cet effet, la fédération a désigné Kateryna Monzul comme l’arbitre qui va diriger la rencontre et ceci pour la première fois dans l’histoire du championnat.

Monzul, 39 ans, a été déjà la première femme à arbitrer un match de Premier League ukrainienne, à l’occasion de la rencontre entre Tchornomorets Odesa et Volyn Lutsk en 2016.

Elle a également arbitré le match d’ouverture de la Coupe du monde féminine 2015 et la finale entre les États-Unis et le Japon (5-2) ainsi que des matches du tournoi 2019.

Après tous ceci, elle peut en rajouter une nouvelle expérience à son parcours. Il s’agit de la finale de la coupe Ukraine dont elle a été choisie pour diriger l’arbitrage. Et pour la petite anecdote, cette finale n’a jamais connu de femme comme arbitre, c’est pour la première fois. Elle sera accompagnée par ses deux assistants et son quatrième qui sont également des femmes eux aussi.