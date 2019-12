Surveillance spatiale : l’ASECNA adopte l’ADS-B de l’américain Aireon

Après près de deux ans de collaboration sur la surveillance terrestre entre l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et l’américain Aireon, les deux organisations ont conclu l’utilisation de l’ADS-B spatial pour la surveillance services, à partir du 1er janvier 2020 dans les six régions d’information de vol (FIR) de l’ASECNA à Antananarivo, Brazzaville, Dakar Terrestrial, Dakar Oceanic, N’djamena et Niamey.

L’annonce faite le 13 décembre 2019 à Dakar, garantie une surveillance à 100% à travers le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée équatoriale, la France, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

La relation entre Aireon et l’ASECNA remonte au début de 2014, lorsque les deux entreprises ont commencé leur coopération et leurs études pour améliorer la sécurité et l’efficacité dans l’espace aérien de l’ASECNA. En 2018, il a été annoncé que l’ASECNA prévoyait de déployer l’ADS-B spatial dans son espace aérien terrestre.

Mohamed Moussa, directeur général de l’ASECNA, a déclaré que «l’élargissement de la surveillance ATS dans les principaux espaces aériens océaniques nous permettra de nous associer plus facilement avec les ANSP régionaux dans ces importants couloirs. L’annonce d’aujourd’hui renforce notre engagement de plusieurs décennies à créer un ciel africain homogène».

Avec cette extension de la surveillance, l’ASECNA disposera d’une surveillance du trafic aérien à 100% en temps réel sur l’ensemble des 16,1 millions de kilomètres carrés de son espace aérien contrôlé. Depuis juillet 2019, les données Aireon atteignent actuellement les centres ASECNA en deux points différents, Dakar et Abidjan, puis sont distribuées via le terminal à très petite ouverture (VSAT) à tous les autres centres.

Cette expansion du service sur l’eau profite également aux opérations de l’ASECNA sur terre. En connectant l’océan et la Terre avec les mêmes données ADS-B spatiales, l’ANSP sera en mesure de réduire en toute sécurité les minima de séparation des avions, en ajoutant plus de capacité et en autorisant les routes préférées vers les compagnies aériennes.

«Aireon félicite l’ASECNA pour son leadership dans le déploiement de données ADS-B spatiales dans la région AFI», a déclaré Don Thoma, PDG d’Aireon. «Les données spatiales ADS-B seront disponibles dans les six régions d’information de vol de l’ASECNA, et ce partenariat étend la collaboration et les avantages de la sécurité et de l’efficacité à la région de l’ASECNA».

Fondée en décembre 1959, cette annonce coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de l’ASECNA. L’ASECNA prévoit de célébrer son 60e anniversaire en étendant la portée de la surveillance Aireon avec cette annonce pour utiliser la couverture des données de surveillance ATS dans les six FIR ASECNA.

À propos de l’ASECNA

L’ASECNA est une institution publique internationale. Sa mission principale consiste à assurer la sécurité de la navigation aérienne en couvrant une surface d’espace aérien d’environ 16,5 kilomètres carrés divisée en six régions d’information de vol (F.I.R) telles que définies par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Par ailleurs, l’ASECNA développe des solutions liées à la gestion aéroportuaire, aux études et réalisations d’infrastructures aéronautiques, à la maintenance des équipements aéronautiques, à l’étalonnage des instruments de navigation aérienne et aux formations dédiées à l’aviation civile.

Ses 18 États membres sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, la France, le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée équatoriale, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Par Joel YANCLO