Syrie : le président Assad s’engage à poursuivre l’offensive dans le nord-ouest

Le président syrien Bachar al-Assad s’est engagé lundi 17 février à poursuivre l’offensive dans le nord-ouest du pays pour «libérer» l’ultime grand bastion tenu par les djihadistes et les rebelles, au lendemain de la reconquête par ses forces des abords de la métropole d’Alep.

Ses déclarations lors d’une allocution télévisée interviennent alors que l’ONU réitère ses appels pour un cessez-le-feu dans la région d’Idleb et les territoires attenants.

«La bataille pour la libération des provinces d’Alep et d’Idleb se poursuit, indépendamment des discours criards vides qui viennent du nord», a lancé le président Assad, en allusion aux avertissements répétés de la Turquie voisine. «La bataille se poursuit pour libérer tout le territoire syrien, éliminer le terrorisme et instaurer la stabilité», a souligné le président.

Les forces gouvernementales ont reconquis dimanche la ceinture de localités entourant la métropole d’Alep, repoussant ainsi djihadistes et rebelles qui tiraient des roquettes sur la deuxième ville de Syrie.

«Nous sommes pleinement conscients que cette libération ne signifie pas la fin de la guerre, ni la chute des complots, ni la disparition du terrorisme, ni la reddition des ennemis», a assuré le président Assad. «Mais cette libération signifie certainement qu’on leur a fait mordre la poussière en prélude à la défaite totale, tôt ou tard», a-t-il martelé.

Une violence aveugle

Ces derniers jours, les troupes de Damas ont pris le contrôle de tronçons d’une autoroute reliant la ville d’Alep à la capitale. Ces reconquêtes se déroulent dans le cadre d’une offensive lancée en décembre dernier, avec le soutien de Moscou, contre l’ultime grand bastion djihadiste et rebelle de Syrie, la région d’Idleb et des secteurs limitrophes.

Les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d’Al-Qaïda) dominent plus de la moitié de la province d’Idleb et des secteurs attenants dans celles d’Alep, de Hama et de Lattaquié.

Depuis décembre, près de 900.000 personnes, en vaste majorité des femmes et des enfants, ont été déplacées par les violences dans le nord-ouest, selon un nouveau bilan de l’ONU.

Ankara, qui soutient des groupes rebelles, maintient des troupes dans le nord-ouest syrien et y a envoyé des renforts ces derniers jours pour entraver l’avancée des forces gouvernementales. Illustrant les tensions entre Damas et Ankara, des affrontements d’une violence inédite ont opposé début février les soldats turcs aux forces syriennes dans le nord-ouest.

«La violence dans le nord-ouest de la Syrie est aveugle», s’est indigné lundi dans un communiqué le secrétaire général adjoint de l’ONU pour les Affaires humanitaires Mark Lowcock, qui a appelé à un cessez-le-feu, «seule option» selon lui.