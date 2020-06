Tanzanie : le chef de l’État annonce la fin du coronavirus sur son territoire.

« Cela me fait plaisir d’être le leader d’un pays qui place Dieu en premier, Dieu aime la Tanzanie ». C’est une déclaration du président tanzanien rapporté par le média tanzanien, Jamvi TV. Selon lui, avec le jeûne et la prière, la pandémie a quitté son territoire. Plus loin, Magufuli a confié à une congrégation catholique de la capitale, Dodoma que «les œuvres du diable seront toujours vaincues en Tanzanie, parce que les Tanzaniens aiment Dieu et c’est pourquoi même la couronne a été vaincue par Dieu »

Il sied de noter ici que l’Organisation mondiale de la santé avait dénoncé la lenteur avec laquelle, la Tanzanie tardait à publier des données sur les infections au coronavirus. Et, selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, le pays de John Magufuli dénombre 509 cas confirmés de COVID-19 avec 21 décès.