Taxe sur véhicule à moteur (TVM) : la DGI offre des possibilités de paiement via Réseau GSM

Le processus de dématérialisation dans la collecte des taxes et impôts à la Direction générale des impôts suit son cours. Depuis le 24 décembre 2019, la possibilité est donnée aux citoyens concernés par les taxes sur véhicule à moteur (TVM), de s’acquitter de cette obligation, via leur téléphone mobile. Une nouvelle avancée qui témoigne de l’engagement du directeur général et ses collaborateurs de faciliter la tâche aux abonnés et de mobiliser plus de ressources sans grande difficulté.

La taxe sur les véhicules à moteur est payable maintenant sans bouger d’un seul centimètre. C’est une nouvelle trouvaille de la Direction générale des impôts (DGI) qui a mis à la disposition de cette catégorie de contribuable, des numéros GSM par lesquels ils peuvent s’acquitter suivant un processus clair et sans quiproquo de leurs obligations.

C’est une véritable opportunité, une économie de temps, qui vient de leur être offerte afin de leur permettre de vaquer continuellement à leurs activités le moment venu sans craindre, un seul instant d’accuser de retard et d’écoper d’une quelconque pénalité notamment de retard.

Nonobstant, la DGI autorise les usagers qui souhaitent continuer par s’acquitter de cette tâche à un guichet informatisé, à le faire pourvu que ledit guichet soit doté du dispositif informatisé d’encaissement capable de délivrer des quittances informatisées au paiement.

Aussi, la note du DGI a-t-elle défendu l’encaissement de la TVM à l’aide de quittance manuelle, mesure qui mérite également d’être connue des usagers pour savoir s’y prendre dans leur paiement.

Par Bidossessi WANOU