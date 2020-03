Taylor Swift : la chanteuse encourage les fans à s’auto-mettre en quarantaine

Face à la pandémie de coronavirus, tout le monde doit prendre ses responsabilités et respecter les instructions de l’OMS, mettre en considération celles de leur nation pour prévenir le virus mortel.

Pour apporter son grain de sel, la popstar américaine de 30 ans, Taylor Swift a profité de son compte Instagram pour adresser un message à ses followers et fans.

Elle a exhorté ce dimanche les fans à prendre le coronavirus au sérieux et à se mettre en quarantaine.

«Les gars – Je vous suis en ligne et je vous aime tellement et je dois exprimer mon inquiétude que les choses ne soient pas prises assez au sérieux en ce moment. Je vois beaucoup de rencontres, de rencontres et de fêtes toujours en cours. C’est le moment d’annuler des plans, d’isoler vraiment autant que vous le pouvez, et ne supposez pas que parce que vous ne vous sentez pas malade, vous ne transmettez probablement rien à une personne âgée ou vulnérable. C’est une période vraiment effrayante, mais nous devons faire des sacrifices sociaux dès maintenant», a t-elle écrit.