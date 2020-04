Tchad : 943 milliards f cfa pour la riposte contre le Covid-19

Le chef de l’Etat tchadien s’est engagé, mercredi soir dans son adresse à la nation dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, à apporter des aides sociales et économiques aux populations et autres opérateurs économiques pour faire face à la crise.

Le président Idriss Déby a déclaré que pour un accompagnement économique et social, le gouvernement a fait un plan de riposte à hauteur de 943 milliards f cfa, dont plus de 200 milliards sont immédiatement mobilisables dans le cadre de la restructuration du budget de l’État.

Pour une solution immédiate, le gouvernement renforce les stocks de l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA), avec une enveloppe minimale de 25 milliards f cfa. Un premier décaissement de 5 milliards f cfa est mis à disposition par le Trésor Public pour permettre de lancer les premières commandes des denrées alimentaires.

Il sera mis en place un Fonds National de Solidarité et de Soutien aux populations vulnérables de 100 milliards f cfa permettant d’élargir et de renforcer les filets sociaux sur l’ensemble du territoire de manière à couvrir d’autres provinces non prises en compte par les projets et programmes actuels en cours.

Le président Idriss Déby a demandé aussi le paiement immédiat du capital-décès dus aux agents civils et militaires décédés, des indemnités et accessoires de salaires dus aux retraités, et la prise en charge des frais médicaux des agents civils et des forces de défense et de sécurité pour un montant total de 5 milliards f cfa.

Des prises en charge des factures d’eau et d’électricité sont aussi décidées pour six mois en faveur de la population et le parachèvement de la mise en place du Fonds pour l’Entrepreneuriat des Jeunes, en accord avec les banques tchadiennes pour un montant de 30 milliards f cfa.

Le gouvernement a décidé de la réduction de 50%, la contribution au titre de la patente au profit de tous les assujettis et des contributions au titre de l’Impôt Général Libératoire (IGL) sur tout le territoire national pour l’année 2020. Il a été décidé aussi de la suspension de tous les contrôles ponctuels en matière de fisc et toutes les vérifications générales de comptabilité pour trois mois.

Dans l’immédiat, 1638 agents de santé dont les dossiers étaient en instance d’instruction à la Fonction Publique seront recrutés.