Tchad : le coût du hajj 2020 augmente de 190 000 F CFA

Le Comité permanent du Tchad pour l’organisation du hajj aux lieux saints de l’islam a dévoilé, jeudi, le coût du pèlerinage à partir, fixé à 1 840 000 F CFA, contre 1 650 000 F CFA en 2019, soit une augmentation de 190 000 F CFA.

Le président Comité permanent du hajj, Adama Abdoulaye a justifié, au cours d’un point de presse, l’augmentation du coût du hajj par le taux élevé de la fiscalité des prestataires de services en Arabie saoudite et l’ajout d’une taxe de 5% sur tous les virements bancaires.

Les candidats au pèlerinage sont appelés déjà à déposer leurs dossiers avec un délai ferme de clôture prévu le 10 avril 2020.

Pour cette année, un quota de près 9 000 places (contre 4000 en 2019) est accordé au Tchad, selon le président Comité permanent du hajj, Adama Abdoulaye.

Il a annoncé des améliorations notamment sur «le changement de l’emplacement de la résidence Al-Hajjaj à seulement environ 1500-100 mètres de la Grande mosquée, la subsistance pendant 30 jours à la Mecque et six jours à Mina et l’augmentation de la disponibilité de certaines commodités dont les toilettes et autres».