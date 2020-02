Tchad : le HCR veut une aide d’urgence face à l’afflux des réfugiés soudanais

Le bureau du Tchad du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a fait état, vendredi, de son inquiétude face à l’afflux des réfugiés soudanais, disant attendre une aide d’urgence.

«Une crise humanitaire sévit à l’est du Tchad. Plus de 11 242 personnes ont fui les affrontements violents et meurtriers survenus à El-Geneina au Soudan, pour se réfugier à Adré au Tchad. C’est pourquoi, nous avons un besoin urgent de plus de $15 millions USD pour venir en aide aux réfugiés», a déclaré la coordinatrice du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakyomya.

Elle s’exprimait au cours d’une cérémonie de lancement d’un appel à l’endroit des bailleurs de fonds, notamment, les donateurs et diplomates pour une aide permettant de prendre en charge les réfugiés soudanais.

Fin janvier dernier, le HCR avait déjà alerté sur l’afflux des réfugiés soudanais vers l’est du Tchad. «Plus de 11 000 personnes ont déjà fui le Darfour pour se réfugier au Tchad. La ville d’El Geneina est située à 20 kilomètres de la frontière tchadienne avec le Soudan. Le HCR craint que des milliers de réfugiés soudanais se retrouvent au Tchad comme c’était le cas en 2003 avec le conflit au Darfour», avait-il alerté.