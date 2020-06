Technologies financières : la Bceao veut mettre en place un annuaire des finTech

Une des priorités actuelle de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) est de promouvoir un développement harmonieux dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Ainsi, l’organe d’émission sous-régional annonce la mise en place d’un annuaire des finTech.

Les porteurs de projets innovants, à savoir les personnes morales et physiques, dans le domaine des technologies financières sont appelés à s’enregistrer. Et pour cause, la Bceao veut mettre en place un annuaire des finTech de l’Uemoa.

En effet, l’avènement des finTech va révolutionner les modes de consommations et permettre à l’Afrique d’assoir son développement. Il est donc impératif de trouver d’autres alternatives afin de s’adapter à cette nouvelle donne, en créant un environnement propice et favorable pour booster l’activité numérique.

À travers un comité ad hoc, l’institution bancaire veut donc établir un annuaire en vue d’harmoniser le développement durable dans l’espace communautaire. Cette promotion a pour objectif principal de réussir une meilleure inclusion financière dans la zone.

Elle passera notamment par l’adaptation du cadre réglementaire en vigueur, et la mise en place d’un Bureau d’innovation (“innovation hub”) et d’un Laboratoire réglementaire (“regulatory sanbdox”).

Dans une note publiée à cet effet, la Bceao indique que «le Bureau d’innovation accompagne les porteurs de projets innovants, tandis que le Laboratoire réglementaire a en charge l’encadrement de ces initiatives, requérant une autorisation spécifique pour l’exercice de l’activité financière en qualité de «finTech», dans les conditions prévues par la réglementation».

A ce titre, précise-t-elle, «la connaissance du marché par la Bceao est importante pour une meilleure appréciation des évolutions à imprimer au cadre organisationnel et réglementaire. Un annuaire des finTech sera établi et permettra un lien avec l’institut d’émission, à travers la plateforme d’échanges qui sera mise en place». Le formulaire prévu à cet effet doit être rempli au plus tard le vendredi 26 juin 2020.

Par Félicienne HOUESSOU