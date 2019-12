Téléphone piraté ou mis sur écoute: découvrez ces codes qui vous permettent de le savoir

Pendant l’usage du téléphone portable, il arrive quelques fois que notre ligne soit mise sur écoute ou piratée. Pour en savoir plus, le site GNADOE, nous propose quelques codes pour savoir si nous sommes espionnés ou mis sur écoute. Ces codes vous permettent aussi de retrouver votre téléphone en cas de vol ou de chantage. Le premier code est le:

*#21#

Généralement, ce sont les parents qui piratent ou mettent les téléphones de leurs enfants sur écoute pour les surveiller et les protéger d’éventuelles menaces du monde virtuel. Les couples jaloux aussi le font quelques fois.

En introduisant ce code, il est possible de déterminer si les appels, les messages et autres données sont détournées vers un autre numéro. Grâce à ce code, le numéro apparaît clairement sur l’écran. Vous pourrez donc connaitre la personne qui vous espionne et vous pourrez récolter toutes les informations concernant le mobile qui vous espionne.

Le second code est le *#06#.

En utilisant ce code, tu peux connaitre l’IMEI (International Mobile Equipment Identifier) de ton smartphone, qui est en fait l’identifiant international de l’appareil. En connaissant l’IMEI de ton téléphone, tu pourras le retrouver si on te l’a volé.

Chaque appareil transmet ce code automatiquement, peu importe si la carte SIM a été changée ou non. Si quelqu’un connait ton numéro IMEI, il pourra découvrir quel type de téléphone tu possèdes : son modèle, sa fiche technique, etc.

Il existe des codes spéciaux qui t’aident à suivre à la trace ta localisation ainsi qu’à découvrir si quelqu’un t’espionne. Pour le vérifier, tu dois installer l’application de netmonitor. Puis introduis un de ces codes :

Pour iPhone : *3001#12345#*

Pour Android : *#*#4636#*#* o *#*#197328640#*#*

Voici comment savoir que votre téléphone est espionné par les services spéciaux

Dans leur missions, il arrive très souvent que les services spéciaux collaborent avec les opérateurs téléphoniques pour accéder aux opérations téléphoniques de n’importe quel numéro. Pour cela, ils se servent d’un mandat judiciaire, pour obtenir toutes les données récoltées par l’opérateur durant les trois derniers mois.

Alors, sachez que si vous constatez des interférences persistantes pendant l’appel, si la batterie se décharge rapidement et chauffe plus que d’habitude, si le téléphone se met à redémarrer spontanément, ceci devrait permettre de comprendre que le téléphone est mis sur écoute ou piraté.