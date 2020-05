Tennis : «au final, c’est la moins mauvaise solution», Fabrice Santoro valide le huis clos pour Roland-Garros

Depuis la suspension de la NBA, les Golden State Warriors calent à la dernière place de la conférence Ouest. Selon Stephen Curry, la franchise californienne reviendra très vite sur le devant de la scène.

Lors d’un Live Instagram, le meneur de 32 ans a estimé que les Golden State Warriors allaient retrouver des couleurs dès la reprise de la compétition.

«On sait qu’on est pas finis. Klay (Thompson), Draymond (Green) et moi, c’est le noyau dur qui est là depuis le début. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir [pour regagner une bague]. Notre effectif sera différent. Mais l’ADN de notre équipe et notre alchimie restent la même. Tout ira bien pour nous à notre retour. Je suis excité. On en a encore beaucoup dans le réservoir», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Basket Session.