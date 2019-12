Tennis : «C’est déjà une satisfaction de faire partie de l’histoire», Rafael Nadal

Sacré à l’US Open et à Roland-Garros cette saison, Rafael Nadal n’est plus qu’à une unité du record de Roger Federer. S’il dépasse le maître à jouer suisse, le numéro un mondial ne se considérera pas pour autant comme le meilleur joueur de l’histoire.

«Si égaler ou dépasser Roger Federer et ses 20 titres du Grand Chelem fera de moi le meilleur joueur de l’histoire ? Je m’en fiche. Je comprends que pour vous, les médias, les journalistes, il faut écrire sur ce sujet. Mais pour moi, c’est déjà une satisfaction de faire partie de l’histoire de notre sport. Depuis que j’ai huit ans, je m’entraine et je travaille dur. Etre dans cette situation à 33 ans est déjà une réussite incroyable. Nous sommes un nombre inimaginable. Les gens peuvent déjà dire qui est le meilleur et qui ne l’est pas. Pour moi, faire partie de ce groupe est un honneur», a déclaré le numéro un mondial.