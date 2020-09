Tennis : Dominic Thiem s’enflamme totalement après sa victoire à l’US Open !

Au micro de Téléfoot après la deuxième défaite du PSG, Leonardo, le directeur sportif du club francilien a évoqué l’avenir du technicien allemand.

«Tuchel en danger ? Après un match comme ça, poser la question c’est un peu compliqué. Le calendrier… aujourd’hui c’était la première journée de certains championnats en Europe. Il y a beaucoup de choses : on sort de la C1 et tu reprends tout de suite, on a eu le problème du Covid-19… on ne peut pas oublier le contexte très compliqué! On a besoin de cohérence pour être un peu mieux. Ce n’est pas pour critiquer le championnat français, mais qu’on discute», a indiqué Leonardo.