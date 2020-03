Tennis : «Honnêtement, je ne sais pas ce qu’il va arriver», Djokovic

Alors que le circuit ATP va être touché par l’épidémie du coronavirus, Novak Djokovic reste prudent concernant la suite de la saison 2020.

«Je suis d’accord avec la plupart des joueurs mais je comprends que certains veulent encore que le circuit puisse continuer. Je suis actuellement à Los Angeles et je vais prendre un avion aujourd’hui ou demain. Honnêtement, je ne sais pas ce qu’il va arriver dans ces circonstances et je ne sais si on pourra jouer Miami ou tout autre tournoi jusqu’à la fin de la pandémie du coronavirus», a expliqué Djokovic à la Republika, dans des propos relayés par We Love Tennis.