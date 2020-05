Tennis : «Il a toujours été mon idole», le fils d’une légende sur Rafa Nadal

Pour freiner la propagation du coronavirus, la NBA a été suspendue jusqu’à nouvel ordre. Adam Silver, patron de la ligue américaine, aurait annoncé aux joueurs que la reprise pouvait se faire dans une ou deux «bulle(s)».

Dans des propos rapportés par ESPN, Adam Silver a expliqué aux acteurs de la NBA qu’il était plus sur que toutes les équipes jouent à huis clos et au même endroit, plus précisément dans une ou deux «bulle(s)» situées à Las Vegas et à Disney World.

«Il serait plus sûr d’être au même endroit, ou à deux endroits, pour commencer. Il n’y a aucun intérêt à augmenter le risque de vous faire voyager de ville en ville, s’il n’y a pas de fans», a confié Adam Silver. La décision finale pourrait être prise en juin.