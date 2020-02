Tennis : «Il existe un respect ultime entre nous», Roger Federer évoque sa relation avec Rafael Nadal !

Lors d’un match d’exhibition, Roger Federer va prochainement affronter Rafael Nadal. L’occasion pour le Suisse d’évoquer sa relation avec l’Espagnol.

A l’occasion de ce match face à Rafael Nadal, Roger Federer s’est confié sur sa relation avec l’Espagnol. Rapporté par L’Equipe, il a alors expliqué :

«C’est bien de se dire que l’un de vos plus grands rivaux peut être aussi un ami. On n’est pas les plus proches amis, mais on se comprend bien. On a fait tellement de promotion pour le tennis ensemble ! Je me souviens de lui quand il était jeune, il était si timide…

Il me regardait et disait que si j’étais content de faire quelque chose, il était pour. Il a grandi, il fait preuve d’une grande personnalité. Même si on voit la vie différemment, il existe un respect ultime entre nous après tout ce qu’on a accompli. Quels que soient les records, qu’il puisse battre les miens, ou vice-versa, on est contents l’un pour l’autre. Et je suis très heureux qu’il soit là, au Cap».

Alors que Roger Federer et Rafael Nadal n’ont pas connu la victoire à l’Open d’Australie , les deux joueurs vont retrouver le chemin des courts à l’occasion d’un match d’exhibition organisé par le Suisse.

Pour sa fondation, le numéro 3 mondial affrontera son meilleur ennemi en Afrique du Sud. Une rencontre pour la bonne cause qui verra s’affronter deux des meilleurs joueurs de l’histoire.