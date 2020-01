Tennis : «Je ne comprends vraiment pas», Nadal remonté contre l’ATP

Après avoir perdu face à David Goffin (6-4, 7-6), et gagné lors du double décisif, Rafael Nadal s’est plaint des conditions difficiles de jeu en Australie.

Si l’Espagne va bien accéder aux demi-finales de l’ATP Cup, Rafael Nadal a envoyé une pique à l’organisation, estimant par ailleurs que son équipe est la plus désavantagée du tournoi.

«Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils n’ont pas mis le ventilateur dans le premier set. Honnêtement, je n’arrive pas à comprendre. Ce n’est pas une excuse du tout, David a joué un grand match mais de mon côté j’ai beaucoup souffert physiquement aujourd’hui. Mais c’est juste de dire que nous sommes dans la pire situation pour jouer le final 8 parce que nous sommes venus de Perth, avec 3 heures de décalage horaire, face à une équipe qui était là depuis 10 jours. Notre équipe venait donc de Perth et a joué jusqu’au dernier jour de Perth. Et aujourd’hui, les conditions étaient très dures. On est super content d’avoir trouvé le moyen d’aller en demies. On va bien dormir et essayer d’être prêt pour la suite», a déclaré Rafael Nadal dans une conférence de presse relayée par Tennis Actu.