Tennis : «Je pensais qu’il pourrait être l’un des meilleurs joueurs de l’histoire !», Carlos Costa

Documentaire évènement de la dynastie des Chicago Bulls diffusé par ESPN et produit par His Airness en personne, The Last Dance a retracé les exploits de Michael Jordan et ses périodes sombres. Mais selon l’auteur d’un livre basé sur les Bulls et Jordan, la superstar du basket des années 90 a changé quelques faits.

«Il y a plusieurs choses que j’ai vu dans le documentaire qui sont inventées ou sur lesquelles il a menti. Pas des choses énormes, mais c’est comme quand vous regardez un film et que ça dit : «inspiré d’une histoire vraie. C’est ça, c’est inspiré d’une histoire vraie. Tout ce qu’il s’est passé a bel et bien été couvert sur les points principaux, mais beaucoup de détails, comme l’histoire de la pizza et de l’intoxication alimentaire, c’est du n’importe quoi. Il y a eu d’autres choses du genre que je ne veux pas évoquer. Le truc à la fin, c’était un énorme mensonge», a confié Sam Smith, auteur du livre The Jordan Rules sur le plateau de la radio 95.7 The Game dans des propos rapportés par Parlons-Basket.