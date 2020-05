Tennis : «Je voulais quitter le tennis parce que je voyais tout en noir»

Novak Djokovic aurait pu tirer sa révérence prématurément. Après une défaite douloureuse face à Jürgen Melzer en 2010, l’ogre serbe a songé à arrêter le tennis comme il l’a révélé.

Comme il l’a lui-même révélé à Sky Sports, l’ogre serbe aurait pu prendre sa retraite sportive et oublier définitivement le tennis après cette défaite.

«En 2010 j’ai perdu contre (Jürgen) Melzer en quarts de finale de Roland Garros, j’ai pleuré après cette défaite. Ce fut un moment négatif, je voulais quitter le tennis parce que je voyais tout en noir. J’avais gagné en Australie en 2008, j’étais numéro 3 mondial, mais je n’étais pas content, je savais que je pouvais faire beaucoup mieux mais je n’y arrivais pas.

Au final, ce profond moment de solitude m’a permis de me libérer, j’ai oublié la pression et surtout j’ai commencé à jouer de manière plus agressive et par la suite je suis enfin parvenu à battre régulièrement des joueurs comme (Rafael) Nadal et (Roger) Federer alors que ce n’était pas le cas auparavant», a-t-il confié dans des propos rapportés par Tennis Actu.