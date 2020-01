Tennis : «J’espère que je peux utiliser cette énergie positive», Djokovic

Vainqueur de l’ATP Cup, Novak Djokovic compte profiter de ce succès pour enchaîner avec l’Open d’Australie.

«Il faut s’asseoir avec son équipe afin d’établir un bon programme et s’y tenir au quotidien. C’est ce que nous avons fait et nous le faisons depuis de nombreuses années. Je suis sur un nuage avec les émotions de l’ATP Cup. J’espère que je peux utiliser cette énergie positive pour l’Open d’Australie», a confié Djokovic, dans des propos relayés par We Love Tennis.