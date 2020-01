Tennis : «J’espère que je serai prêt pour mardi», Nadal sur l’Open d’Australie

Rafael Nadal entrera en lice à l’Open d’Australie ce mardi. Le numéro un mondial a annoncé la couleur avant d’affronter le Bolivien Hugo Dellien.

Finaliste de la dernière édition, Rafael Nadal tentera de remporter son deuxième titre à l’Open d’Australie cette saison. Dans des propos rapportés par Tennis Leader, le Majorquin s’est livré avant de jouer son premier match de la saison à Melbourne.

«C’est seulement une question de passion, d’amour de ce jeu, savoir rester positif dans les moments difficiles. C’est sûr que je suis revenu de situations compliquées tout au long de ma carrière, mais j’ai toujours été capable de trouver un chemin pour continuer à avancer. C’est même presque quelque chose de difficile à imaginer pour moi. Avec mon style de jeu, comme beaucoup l’ont dit, ma carrière aurait dû être un peu plus courte (…) Je me suis entraîné plus ou moins bien. Il me reste encore deux jours d’entraînement pour arriver avec la bonne intensité et les bonnes vibrations. J’espère que je serai prêt pour mardi», a-t-il déclaré ce dimanche.