Tennis : «Le sentiment d’avoir de la marge», Federer sur de ses débuts à l’Open d’Australie

Roger Federer a réussi son entrée en lice à l’Open d’Australie. Un premier match à Melbourne validé par le Suisse.

Alors qu’il n’avait plus joué de match officiel depuis plus de 2 mois, le numéro 3 mondial a donc soigné son retour à la compétition. Et Federer a eu plutôt de bonnes sensations…

Dans des propos rapportés par L’Equipe, Roger Federer s’est confié sur son entrée en lice à l’Open d’Australie, tout en évoquant la suite. Le Suisse a alors avoué :

«J’ai breaké très tôt dans chaque set et j’ai été capable ensuite de jouer un peu plus libéré. Avec aussi le sentiment d’avoir de la marge. Dans tout ce que je faisais, j’avais le sentiment d’être en contrôle des choses. Ce ne sera peut-être pas le cas au tour suivant, donc je dois être vigilant. Tour par tour, point par point, mentalement. Je sais que d’autres jouent très bien en ce moment. Donc c’est important de rester très calme maintenant».

Face à Steve Johnson , le Suisse n’a pas vraiment tremblé, s’imposant facilement en 3 sets (6-3, 6-2, 6-2).