Tennis : «Le tennis a encore besoin d’elle», Djokovic rend un vibrant hommage à Wozniacki

Alors qu’elle vient de s’incliner face à Ons Jabeur, Caroline Wozniacki est désormais en retraite. Novak Djokovic a tenu à lui rendre hommage.

Novak Djokovic n’a pas tari d’éloges à l’égard de Caroline Wozniacki. Défaite face à Ons Jabeur ce vendredi à l’Open d’Australie (7-5, 3-6, 7-5), la Danoise a pris sa retraite sportive. En conférence de presse, Novak Djokovic n’a pas manqué de lui rendre hommage.

«Premièrement c’est triste de la voir partir parce qu’elle a été une super championne et une de mes amis depuis longtemps. Elle a passé beaucoup de temps à Monaco, où je réside avec ma famille. Je l’ai vu souvent, en privé également, avec ma femme avec qui elle est amie. C’est une personne merveilleuse qui laisse un très bel héritage à son sport. Autant que je me souvienne, elle a dû se battre contre des problèmes de santé depuis un an, un an et demi. J’espère qu’elle sera heureuse et en bonne santé pour la suite. Elle a un super mari et il semblerait qu’ils veulent fonder une famille, avoir des enfants. Je leur souhaite tous mes voeux de bonheur. J’espère que nous la verrons encore dans le tennis. Elle vous dira plus et mieux que moi, quand vous avez atteint ce niveau de tennis, vous ne pouvez réellement vous en éloigner. Jamais. Vous allez toujours suivre, vous aller toujours en faire partie. Et le sport a encore besoin d’elle. Je lui souhaite le meilleur», a déclaré l’ogre serbe dans des propos rapportés par Tennis Actu.