Tennis : «Les Jeux Olympiques, c’est inscrit dans mon calendrier», Nadal

Déjà champion olympique en 2008 et 2016, Raphael Nadal devrait à nouveau concourir dans la compétition olympique comme il l’a récemment annoncé.

«Nous sommes encore en début de saison et nous ne savons pas ce que l’avenir peur réserver. Mais les Jeux Olympiques sont toujours un rendez-vous très important pour moi, c’est inscrit dans mon calendrier. C’est l’événement sportif le plus important au monde, et j’espère certainement y être à nouveau pour représenter mon pays. Les Jeux Olympiques sont forcément dans ma tête mais je ne sais pas comment je serais physiquement. Le temps nous le dira, mais mon idée est de tout jouer», a récemment déclaré Raphael Nadal.

Désormais numéro 2 mondial, Raphael Nadal a affiché des objectifs très ambitieux en ce début d’année. En marge d’un match d’exhibition contre Roger Federer, l’Espagnol a annoncé qu’il souhaitait participer de nouveau aux Jeux Olympiques.