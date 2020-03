Tennis : «On ne peut jamais l’enterrer», McEnroe à Roger Federer

John McEnroe était à Boston cette semaine pour promouvoir la prochaine édition de la Laver Cup en septembre prochain. Il en a profité pour évoquer la situation de Roger Federer, actuellement blessé mais qui devrait participer à cet événement.

À 38 ans, le récent demi-finaliste de l’Open d’Australie impressionne toujours. John McEnroe, ancienne légende du tennis mondial, a expliqué à tout le monde que le Suisse ne reviendra pas pour faire de la figuration.

«Sur un court, vous êtes tout seul, à 38 ans, avec l’usure que ça génère. C’est vraiment dur… C’est déjà fantastique qu’il soit allé si loin. Roger est sorti du court en boitant et n’a pas joué pendant six mois. Et à l’époque, vous savez, j’ai pensé que c’était la fin pour lui. C’était il y a quatre ans. Et il est revenu, et a réussi à gagner l’Open d’Australie, survivant en route à trois matches en cinq sets, du jamais-vu. Il a ajouté trois titres majeurs à sa collection après son opération. Donc on ne peut jamais l’enterrer.» a expliqué John McEnroe dans des propos rapportés par Eurosport.