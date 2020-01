Tennis – Open d’Australie : «Le 3e set en particulier a été très bon, j’ai joué à un très bon niveau»

Facile vainqueur d’Hugo Dellien (6-2, 6-3, 6-0) au premier tour de l’Open d’Australie, Rafael Nadal a été satisfait de sa prestation.

Il faut dire que Rafael Nadal est venu surmotivé à Melbourne, avec l’ambition de décrocher un 20e Grand Chelem afin d’égaler Roger Federer. À l’issue de la rencontre, le numéro 1 mondial s’est dit satisfait de sa prestation.

«C’est un bon début. Le 3e set en particulier a été très bon, j’ai joué à un très bon niveau. Dans les deux premières manches, j’ai fait un peu plus attention: je ne voulais pas surjouer, et en même temps je ne voulais pas mal jouer non plus ! Je cherchais juste à être solide, à ne pas faire de fautes. Je voulais faire ce que je sais que je peux faire, pour me mettre dans le rythme. C’était mon objectif au début du match. Et ensuite, bien sûr, avec l’avantage au score, j’ai essayé de jouer au niveau où je pense qu’il faudra que je joue pour faire un bon résultat dans le tournoi», explique Nadal, dans des propos relayés par l’AFP.